В Иране большинство заключенных атакованной Израилем тюрьмы вернулись обратно

В Иране 48 из 75 заключенных, бежавших после удара Израиля по зданию тюрьмы «Эвин», вернулись обратно. Об этом заявил официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир, передает агентство IRNA.

Отмечается, что 27 заключенных пропали. Джахангир подчеркнул, что если не объявятся сами, то их вернут правоохранители в ближайшие дни. По его словам, среди этих лиц нет шпионов и преступников, совершавших тяжкие преступления и преступления против безопасности.

СМИ Ирана в июне сообщили, что армия обороны Израиля ударила по некоторым районам Тегерана, в том числе в северной части столицы. Под удары, как отмечалось, попали, в том числе, жилые дома, а также тюрьма «Эвин». На следующий день иранские журналисты сообщили, что часть административного здания тюрьмы была разрушена, многие люди получили ранения. Несколькими днями позднее Джахангир заявил, что в результате атаки Израиля на тюрьму «Эвин» 71 человек получили ранения несовместимые с жизнью.

Ранее власти Израиля опубликовали кадры удара по иранской тюрьме.