Иностранец из Пермского края, уехавший на СВО, погиб в первом штурме

Иностранец «Индус» из Пермского края погиб при первом штурме в зоне спецоперации

Иностранец, который проживал в Пермском крае, отправился на специальную военную операцию, но погиб уже в первом штурме. Об этом сообщает Ura.ru.

Могила мужчины была случайно обнаружена волонтерами на кладбище рядом с деревней Болгары, куда они приехали на субботник. Согласно данным, опубликованным в сообществе «Вежливые люди» в социальной сети «ВКонтакте», речь идет о Сридхаре Рауагуру. Военнослужащий с позывным «Индус» жил в селе Култаево Пермского муниципального округа. В зоне спецоперации иностранец проходил службу в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады.

«В одной из поездок в зону спецоперации в 30-ой МСБ на Донецком фронте наши пацаны познакомились с «Индусом», который уходил на фронт из Култаево. Спустя неделю после знакомства он ушел на первый штурм, в котором пал смертью храбрых!» — указано в публикации.

Волонтеры уточнили, что мужчину наградили орденом «Мужества» посмертно. Военнослужащему было 32 года.

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