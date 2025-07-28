В России заочно приговорили напавшего на Курскую область наемника из Парагвая

В России наемника из Парагвая Карвалло заочно приговорили к 24 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Парагвая Кристиана Родриго Карвалло к 24 годам лишения свободы по обвинению во вторжении на территорию Курской области в августе 2024 года. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что первые 4 года парагваец проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Назначенный судом срок будет исчисляться с момента задержания Карвалло при пересечении границы Российской Федерации или его экстрадиции.

Суд признал гражданина Парагвая виновным в наемничестве, терроризме, незаконном обороте оружия, контрабанде взрывных устройств, а также в незаконном пересечении границы России (ст. 322 УК РФ).

25 июля сообщалось, что наемника ВСУ из Мальты Патрика Шеррера, который принял участие в террористической атаке на Курскую область, приговорили к 23 годам лишения свободы.

Ранее в РФ осудили наемника ВСУ с гражданством Израиля и Швейцарии.