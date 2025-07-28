Стало известно количество беженцев из-за конфликта Таиланда и Камбоджи

Манет: около 300 тысяч человек стали беженцами из-за конфликта Таиланда и Камбоджи

Около 300 тысяч человек стали беженцами в результате конфликта между Таиландом и Камбоджей. Об этом заявил премьер-министр Камбоджи Хун Манет, передает ТАСС.

«Всего около 300 тысяч беженцев с обеих сторон. Со стороны Камбоджи 140 тысяч, еще 160 тысяч со стороны Таиланда», — сказал он.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в течение 24 часов.

Ранее в Таиланде опровергли обвинения в применении химоружия.