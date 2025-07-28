Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Атака БПЛА была предотвращена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе. В результате нападения произошел пожар рядом с хутором Васецкий в Красносулинском районе. Пожарные, прибывшие на место происшествия, оперативно устранили возгорание», — сообщил он.

Российские военные с 05:40 мск до 18:00 мск 27 июля уничтожили 72 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). 51 дрон сбили над территорией Ленинградской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее губернатор Ленобласти рассказал об уничтоженных в регионе беспилотниках.