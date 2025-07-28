Хуситы пригрозили ударами по судам всех работающих с израильскими портами компаний

Яхья Сариа: хуситы нанесут удары по судам всех работающих с Израилем компаний

Хуситы из движения «Ансар Аллах» будут наносить удары по судам всех компаний, которые работают с портами Израиля. Об этом представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил телеканалу Al Masirah.

По его словам, Вооруженные силы Йемена активизируют военные операции в поддержку палестинцев и начнут реализовывать четвертый этап морской блокады Израиля. Все суда любых компаний, работающих с израильскими портами, вне зависимости от ее национальной принадлежности, будут подвергаться атакам хуситов.

В связи с этим Сариа порекомендовал судоходным компаниям прекратить всякое сотрудничество с портами еврейского государства. Он призвал страны, которые хотят избежать эскалации, оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил боевые действия в Газе и снял блокаду с палестинского анклава.

26 июля сообщалось, что сформированные движением «Ансар Аллах» вооруженные силы нанесли удары по нескольким целям в Израиле, использовав баллистическую ракету и три беспилотника.

Ранее хуситы захватили членов экипажа сухогруза после атаки в Красном море.