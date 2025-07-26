Хуситы заявили об ударах по четырем израильским городам

Сформированные йеменским движением «Ансар Аллах» вооруженные силы нанесли удары по нескольким целям в Израиле, использовав баллистическую ракету и три беспилотника. Об этом сообщил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного мятежникам телеканала Al Masirah.

По его утверждению, ракета типа «Палестина-2», которую повстанцы называют гиперзвуковой, была запущена по «чувствительному объекту» в районе Беэр-Шевы. Кроме того, дронами были атакованы цели в Эйлате, Ашкелоне и Хадере. Сариа заявил, что все атаки достигли своих целей.

Со своей стороны Армия обороны Израиля вечером 25 июля сообщила о перехвате одной ракеты, выпущенной с территории Йемена. В нескольких районах страны работали сирены воздушной тревоги. Данных о разрушениях или пострадавших в результате инцидента не поступало.

В начале июля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале новой военной операции, направленной против йеменского движения «Ансар Аллах». В рамках данной операции, получившей название «Черный флаг», были нанесены массированные удары по ряду объектов, включая порты Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, электростанцию Рас-Катиб, а также по судну Galaxy Leader, которое около двух лет назад было захвачено хуситами и использовалось ими для осуществления террористической деятельности в акватории Красного моря.

Ранее ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена.