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Журналисты рассказали о наблюдении НАТО за Россией с помощью «глаз в небе»

BI: НАТО наблюдает военной активностью РФ с помощью комплексов AWACS
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Global Look Press

Североатлантический альянс (НАТО) наблюдает за военной активностью России в Калининградской области с помощью специализированных комплексов AWACS. Об этом сообщает Business Insider.

AWACS (расшифровывается как airborne warning and control system — «авиационная система предупреждения и управления») — это электронная система разведки и управления, установленная на летательном аппарате. Она предназначена для дальнего обнаружения объектов противника в воздухе, на земле и на воде. AWACS помогает наводить на них средства поражения или перехвата, а также координирует действия союзных сил и решает другие задачи.

Комплекс состоит из летательного аппарата (чаще всего самолета), мощного радиолокатора, вспомогательного оборудования и средств связи.

Корреспондент издания принял участие в одном из полетов AWACS над Восточной Европой. По его словам, на панели управления светились символы в виде треугольников и U-образных знаков. Они указывали на присутствие кораблей, истребителей и других военных единиц в регионе Балтийского моря и Калининграда. Самолет Boeing E-3 наблюдал за российским регионом и приграничной территорией на протяжении восьми часов.

Офицер военно-воздушных сил США, ответственный за распределение истребителей по задачам, описал работу AWACS как «глаза в небе». Он отметил, что на высоте 30 тысяч футов (9,1 км) у военных есть возможность смотреть вниз и видеть почти все, что происходит на земле.

Самолет, который уже не производится с 1992 года, считается устаревшим. Корреспондент Business Insider, летевший на этом борту, сравнил его интерьер с капсулой времени из периода холодной войны. Однако этот самолет остается важным для НАТО инструментом разведки благодаря своему передовому и секретному оборудованию.

Ранее Литва заявила о готовности принять дополнительные военные силы США и НАТО.

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