В трижды обстрелянном Шебекино перебиты газовая труба и линия электропередачи

Гладков сообщил об атаке ВСУ на три муниципалитета Белгородской области

ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, город Шебекино трижды подвергся обстрелам. При этом был разрушен частный дом, в четырех других зданиях были повреждены окна и крыши. Кроме того, пострадали шесть надворных построек, были перебиты газовая труба и линия электропередачи. Также оказались повреждены два автомобиля.

«В селе Белянка Шебекинского округа вследствие прилета боеприпаса по территории предприятия повреждены окна, фасад складского помещения и три единицы техники», — сообщил чиновник.

Он добавил, что у села Александровка под удар FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) попал грузовик, а в селе Новое в результате налета БПЛА были посечены забор и фасад.

Глава региона рассказал, что в хуторе Леоновка беспилотник пробил крышу надворной постройки, в селе Борки при детонации FPV-дрона была повреждена линия электропередачи, из-за чего жители частично остались без света.

«Второй беспилотник ударил по автомобилю — у транспортного средства выбиты стекла и повреждена задняя часть кузова», — заявил Гладков.

В его посте упоминается и атака БПЛА на еще один коммерческий объект в поселке Уразово. В результате налета в здании было повреждено остекление, а припаркованный легковой автомобиль посекло осколками.

До этого в Белгородской области при атаке дрона на Уразово пострадал мирный житель. А целью налета был коммерческий объект. При взрыве БПЛА повредил стекла и оборудование в здании.

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