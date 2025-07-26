На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Армия Таиланда поразила позиции камбоджийской дальнобойной артиллерии

Таиланд нанес высокоточный авиаудар по позициям дальнобойных РСЗО Камбоджи
true
true
true
close
Athit Perawongmetha/Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Таиланда нанесли удар высокоточными ракетами по позициям камбоджийских дальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО) PHL-03 китайского производства, способных поражать цели на расстоянии до 130 километров. Об этом заявил генерал-майор армии Таиланда Ванчана Савайди, чьи слова приводит РИА Новости.

В ходе брифинга в Бангкоке он заявил, что четыре самолета ВВС Таиланда, а именно два F-16 и два самолета Gripen, нанесли удар по позициям камбоджийской дальнобойной артиллерии.

По его словам, Таиланд располагал разведывательными данными, полученными, в том числе, с использованием авиационной разведки, включая аэрофотосъемку и видеоматериалы, подтверждающими факт развертывания на приграничной территории Камбоджи «этих систем, способных наносить удары по целям, находящимся далеко в глубине территории Таиланда».

В ночь на 24 июля на спорном участке границы вспыхнули столкновения между сухопутными войсками двух государств. Бангкок возложил ответственность за разжигание конфликта на Пномпень, после чего военно-воздушные силы Таиланда осуществили удары по объектам на территории врага. О причинах напряженности между странами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал причину конфликта между Таиландом и Камбоджей.

Все новости на тему:
Конфликт Таиланда и Камбоджи
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами