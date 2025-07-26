Армия Таиланда поразила позиции камбоджийской дальнобойной артиллерии

Военно-воздушные силы (ВВС) Таиланда нанесли удар высокоточными ракетами по позициям камбоджийских дальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО) PHL-03 китайского производства, способных поражать цели на расстоянии до 130 километров. Об этом заявил генерал-майор армии Таиланда Ванчана Савайди, чьи слова приводит РИА Новости.

В ходе брифинга в Бангкоке он заявил, что четыре самолета ВВС Таиланда, а именно два F-16 и два самолета Gripen, нанесли удар по позициям камбоджийской дальнобойной артиллерии.

По его словам, Таиланд располагал разведывательными данными, полученными, в том числе, с использованием авиационной разведки, включая аэрофотосъемку и видеоматериалы, подтверждающими факт развертывания на приграничной территории Камбоджи «этих систем, способных наносить удары по целям, находящимся далеко в глубине территории Таиланда».

В ночь на 24 июля на спорном участке границы вспыхнули столкновения между сухопутными войсками двух государств. Бангкок возложил ответственность за разжигание конфликта на Пномпень, после чего военно-воздушные силы Таиланда осуществили удары по объектам на территории врага. О причинах напряженности между странами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал причину конфликта между Таиландом и Камбоджей.