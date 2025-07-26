WP рассказала, как Европа будет покупать у США оружие для Украины

Страны Европы будут использовать различные финансовые инструменты и механизмы для обеспечения военной помощи Украине в виде американского вооружения. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post (WP).

Среди рассматриваемых европейскими партнерами Киева схем — передача Украине вооружений из собственных запасов с последующей закупкой аналогичного вооружения для восполнения запасов.

Германия, в целях высвобождения средств для помощи Киеву и увеличения собственного оборонного потенциала, внесла изменения в правило о государственном долге, которое ранее ограничивало возможности заимствования для государственного бюджета. Норвегия также предложила помощь в обеспечении Украины вооружением, рассматривая возможность использования доходов от продажи нефти.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что еще как минимум шесть стран — Дания, Швеция, Финляндия, Великобритания, Нидерланды и Канада — готовы оказать финансовую поддержку, однако конкретные механизмы оказания этой поддержки пока не определены.

Одним из основных запросов Украины на текущий момент являются зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Стоимость одной батареи составляет $1 миллиард, а стоимость одной ракеты для такого комплекса — $4 миллиона. WP отмечает, что многие страны не готовы передавать собственные системы Patriot Киеву.

Помощь в обеспечении Украины ЗРК оказывает Германия. Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Берлин уже передал Киеву три системы Patriot и ведет переговоры о дополнительных поставках.

До этого издание Bloomberg писало, что Великобритания изучает возможность приобретения американского оружия для Украины в рамках инициативы президента США Дональда Трампа.

Ранее в Кремле заявили, что Украина «клянчит» вооружения у западных стран.