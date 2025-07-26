Турецкий концерн поставит в Индонезию свыше 45 истребителей

Турецкий производитель TUSAŞ заключил контракт на поставку 48 истребителей в Индонезию

Турецкий концерн Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ) поставит Индонезии 48 истребителей пятого поколения KAAN. Соответствующее сообщение опубликовано компанией в соцсети X.

«Официальный контракт на поставки истребителей KAAN Индонезии подписан в рамках оборонной выставки IDEF», — говорится в сообщении.

Сообщается, что это стало самой крупной в истории Турции сделкой об экспорте продукции военно-промышленного комплекса.

Напомним, в июне о готовящемся соглашени сообщал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В феврале 2024 года турецкий истребитель Kaan совершил свой первый полет.

Истребитель Kaan создают в Турции с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолет». По предварительным расчетам, в 2028 году начнется его серийное производство. Власти также заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и может заменить стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.

Ранее стало известно, что в России к 2050 году может появиться боевой самолет шестого поколения.