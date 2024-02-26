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В России к 2050 году может появиться боевой самолет шестого поколения

В России к 2050 может быть создан боевой самолет шестого поколения

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Евгений Самарин/РИА «Новости»

В России к 2050 году может появиться боевой самолет шестого поколения. Об этом, ссылаясь научного руководителя Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) академика РАН Евгения Федосова, сообщает ТАСС.

По словам Федосова, в настоящее время конструкторы размышляют над концепцией самолета шестого поколения, ведут поисковые исследования, обмениваются мнениями с военными специалистами. Научный руководитель ГосНИИАС подчеркнул, что несмотря на то, что новый самолет появится только к 2050 году, уже сейчас необходимо понимать, какими станут вооруженные конфликты будущего.

Ранее сообщалось, что турецкий истребитель пятого поколения Kaan совершил свой первый полет. По предварительным расчетам, в 2028 году начнется его серийное производство.

До этого сообщалось, что на базе российского учебного-тренировочного самолета Як-152 планируется создать новое воздушное судно.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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