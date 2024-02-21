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Новый турецкий истребитель совершил первый полет

TRT: турецкий истребитель пятого поколения Kaan совершил первый полет

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Турецкий истребитель пятого поколения Kaan совершил свой первый полет. Об этом сообщил телеканал TRT.

Корреспонденты отметили, что полет прошел успешно. Сначала планировалось испытать Kaan в конце декабря 2023 года, но полет перенесли из-за проведения ряда наземных тестов.

Истребитель Kaan создают в Турции с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолет». По предварительным расчетам, в 2028 году начнется его серийное производство. Власти также заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и может заменить стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.

Позже украинский посол в Анкаре Василий Боднар заявил, что Киев собрался купить у Турции истребители Kaan, которые могут конкурировать с американскими боевыми самолетами нового поколения F-35 и F-22. В Совфеде России в свою очередь усомнились в реалистичности этих планов. При этом сенатор Григорий Карасин подчеркнул, что если это правда, то Россия на подобное развитие событий «будет реагировать негативно».

Ранее стало известно, почему пилоты НАТО боятся приближаться к российским истребителям.

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