На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Камбоджа обвинила Таиланд в использовании кассетных боеприпасов

Минобороны Камбоджи: армия Таиланда применяла в нападении кассетные боеприпасы
true
true
true
close
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Официальный представитель минобороны Камбоджи Мали Сочеат обвинила армию Таиланда в применении кассетных боеприпасов. Ее слова приводит газета Khmer Times.

«Этот акт агрессии, жестокий и бесчеловечный, нарушил международное право, включая Конвенцию по кассетным боеприпасам», — заявила генерал-лейтенант.

По словам Сочеат, использование такого оружия свидетельствует о том, что Таиланд не уважает международное гуманитарное право. При этом ни Таиланд, ни Камбоджа никогда не присоединялись к упомянутой ей Конвенции.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Пограничный спор между Таиландом и Камбоджей происходит из договора, который в 1904 году заключили Королевство Сиам (название Таиланда в то время) и Третья французская республика. В документе определены границы Сиама с соседними территориями, которые тогда принадлежали Франции. Но после того как в 1953 году Камбоджа получила независимость от Франции, линия границы стала оспариваться.

Ранее Таиланд согласился на посредничество одной страны в решении конфликта с Камбоджей.

Все новости на тему:
Конфликт Таиланда и Камбоджи
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами