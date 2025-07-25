Камбоджа обвинила Таиланд в использовании кассетных боеприпасов

Официальный представитель минобороны Камбоджи Мали Сочеат обвинила армию Таиланда в применении кассетных боеприпасов. Ее слова приводит газета Khmer Times.

«Этот акт агрессии, жестокий и бесчеловечный, нарушил международное право, включая Конвенцию по кассетным боеприпасам», — заявила генерал-лейтенант.

По словам Сочеат, использование такого оружия свидетельствует о том, что Таиланд не уважает международное гуманитарное право. При этом ни Таиланд, ни Камбоджа никогда не присоединялись к упомянутой ей Конвенции.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Пограничный спор между Таиландом и Камбоджей происходит из договора, который в 1904 году заключили Королевство Сиам (название Таиланда в то время) и Третья французская республика. В документе определены границы Сиама с соседними территориями, которые тогда принадлежали Франции. Но после того как в 1953 году Камбоджа получила независимость от Франции, линия границы стала оспариваться.

Ранее Таиланд согласился на посредничество одной страны в решении конфликта с Камбоджей.