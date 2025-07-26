Пропавший в зоне спецоперации военкор Филатов вышел на связь

Российский военный корреспондент Андрей Филатов не пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом свидетельствует пост, опубликованный в Telegram-канале журналиста.

«Увернулся [от дрона], в общем», — сообщил мужчина.

Он рассказал, что в момент атаки ехал на мотоцикле. При этом Филатов обогнал сопровождавший его автомобиль УАЗ и оказался за пределами действия комплекса радиоэлектронной борьбы, который был установлен на машине. Именно тогда украинский БПЛА попытался нанести удар по корреспонденту, но он успел увернуться.

На опубликованных журналистом кадрах видно, что взрыв произошел в непосредственной близости от мотоцикла и самого Филатова.

25 июля военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что Андрей Филатов пропал после атаки украинского дрона на Красноармейском направлении в ДНР. На месте происшествия были обнаружены только мотоцикл и камера, принадлежащие журналисту. В связи с этим Котенок призвал подписчиков молиться за его коллегу и верить в лучшее.

Ранее военные корреспонденты раскрыли подход российских войск к взятию Красноармейска в ДНР.