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Губернатор Пензенской области рассказал об атаке дрона на промышленный объект

Губернатор Мельниченко: атака дрона на пензенский завод не причинила ущерба
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Станислав Красильников/РИА Новости

Утром 26 июля в Пензенской области была пресечена попытка атаки беспилотника, предположительно украинского происхождения, на одно из местных промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, а разрушений зафиксировано не было. На месте происшествия работают экстренные службы.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие, не распространять фото- и видеоматериалы с места происшествия в социальных сетях и доверять только официальным источникам информации. Это, как подчеркнул губернатор, важно для обеспечения безопасности и предотвращения утечек, которые могут сыграть на руку противнику.

Кроме того, на территории региона были временно ограничены функции мобильного интернета. По словам главы области, это мера направлена на помощь военным в подавлении вражеских беспилотников и используется исключительно в интересах общественной безопасности.

Ранее украинский БПЛА атаковал мотоциклиста в Курской области.

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