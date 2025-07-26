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Российский боец сравнил спецоперацию на Украине с боями в Сирии

Бойцы «Жнеца» назвали спецоперацию на Украине самым трудным испытанием
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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы батальона специального назначения «Жнец» из Северной Осетии, входящего в состав 58-й армии, считают участие в специальной военной операции (СВО) на Украине самым сложным испытанием за всю службу. Об этом они рассказали в интервью изданию «Лента.ру».

Один из бойцов с позывным Джокер отметил, что обстановка на фронте меняется ежедневно, и это требует постоянной перестройки тактики. Он сравнил происходящее с операцией в Сирии, подчеркнув, что характер конфликта отличается кардинально: опыт прошлых лет зачастую оказывается неприменимым, и приходится адаптироваться на ходу.

Его брат, известный под позывным Салют, также участвующий в СВО в этом же батальоне, заявил, что каждый конфликт по-своему уникален, но текущая операция стала самым тяжелым испытанием и для него. По его словам, она полностью изменила прежнее представление о боевых действиях.

Несмотря на различия, братья отметили, что часть сирийского опыта оказалась полезной, в частности — умение работать в жарком климате и находить подход к местному населению. При этом Джокер подчеркнул, что, несмотря на внешнее сходство и схожесть в менталитете, в зоне конфликта сохраняется высокая степень недоверия, поскольку нередко приходится сталкиваться с лицемерием.

Ранее российские бойцы совершили прорыв одновременно в трех городах.

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