Губернатор высказался об атаке украинских БПЛА на Ставрополь

Прилеты зафиксировали на территории ряда промышленных объектов в городе Ставрополе, который подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он рассказал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось повредить жилые дома и системы жизнеобеспечения населенного пункта. Тем не менее в Ставрополе на фоне атаки произошел небольшой пожар, его уже ликвидировали сотрудники экстренных служб.

«Судя по всему, была попытка с помощью БПЛА нарушить энергоснабжение Ставрополя, она отражена. Подача коммунальных ресурсов [осуществляется] в штатном режиме», — говорится в заявлении.

По словам Владимирова, никто из местных жителей не пострадал. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники экстренных служб, им предстоит устранить последствия атаки.

26 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Ставрополь подвергся атаке украинских дронов-камикадзе. Около 5:00 (совпадает с мск) в небе над городом заметили не менее четырех БПЛА, летевших со стороны Михайловска. Впоследствии со стороны промышленной зоны раздались звуки взрывов.

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли число украинских беспилотников, сбитых в российских регионах за ночь.