СМИ сообщили об атаке дронов-камикадзе на Ставрополь

Ставрополь подвергся атаке дронов-камикадзе, запущенных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, в пять часов утра было зафиксировано не менее четырех беспилотников, летевших со стороны Михайловска. Очевидцы утверждали, что наблюдали аппараты на малой высоте в районе жилого комплекса «Белый город». В промышленной зоне города местные жители слышали звуки взрывов.

Официальные органы пока не комментировали инцидент. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Незадолго до этого в Ставропольском крае был объявлен режим беспилотной опасности.

Этой ночью российские системы противовоздушной обороны в ночь на 26 июля отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — всего было уничтожено и перехвачено 54 украинских дрона.

По данным Минобороны, наибольшее число беспилотников — 24 — ликвидировали в воздушном пространстве Брянской области. В Ростовской области сбито 12 аппаратов, еще шесть — над территорией Республики Крым. Кроме того, четыре беспилотника были уничтожены над акваторией Азовского моря, три — над Черным морем.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.