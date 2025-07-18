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Военный эксперт заявил, что Украина готовит прорыв через российскую границу

Дандыкин считает, что ВСУ готовят новый прорыв в Курской и Белгородской областях
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинская армия пытается прорвать российскую оборону в Курской и Белгородской областях. Об этом заявил Ura.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В настоящее время российские войска наступают, а у ВСУ дела с резервами и обеспечением боеприпасами, вооружениями «идут не очень хорошо».

«Возможно, они накапливают ударный кулак. Но наскрести они смогут максимум 100 боевых машин», — считает Дандыкин.

По его словам, есть информация, что главком ВСУ Александр Сырский сформировал резервную группировку в 50 тыс. военных и постарается использовать все для нового наступления.

Вторжение в Курскую область в августе 2024 года они не смогут повторить, однако «какие-то выпады будут» и к ним надо объективно быть готовыми, подчеркнул военный эксперт.

17 июля глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об активных боях под Купянском.

Ранее в США анонсировали масштабное наступление ВС РФ с сотней тысяч военных.

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