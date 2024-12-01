Сапер-разведчик Закарья Алиев, который на протяжении трех недель в одиночку оборонял занятый им на Запорожском направлении опорный пункт от атак ВСУ, рассказал, что в попытках ликвидировать его украинские военные убили несколько своих же сослуживцев. Об этом боец сообщил члену Совета по правам человека при президенте РФ, главному редактору ИА Regnum Марине Ахмедовой, которая посетила его в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Журналистка опубликовала рассказанную из первых уст историю в своем Тelegram-канале.

Напомним, история о том, как боец Вооруженных сил России Закарья Алиев три недели в одиночку отбивал попытки ВСУ вернуть занятый штурмовиками российской армии опорный пункт стала известна после распространившегося видеоролика.

Пообщавшись с разведчиком-сапером штурмовой роты, Марина Ахмедова выяснила, что российские военные пытались взять эту позицию два года.

Когда подразделение, в котором служит Закарья Алиев, предприняло очередную попытку сделать это, ВСУ открыли по бойцам ВС РФ шквальный огонь.

Алиев выжил и в одиночку занял «опорник», взяв в плен украинских военных. Вскоре они были убиты при атаке дронов ВСУ.

Он удерживал позицию три недели, питаясь только найденным у украинцев луком.

В лабиринте окопов Алиев оборудовал 4 пулеметные точки. Боец стрелял в противника и укрывался от его атак.

Наконец, его заметили военнослужащие подразделения «Алания», которые сбросили ему продукты, воду, записку, принялись защищать дронами и вывели к своим с помощью беспилотника.

На вопрос Марины Ахмедовой, что же его спасло, боец ответил, что выжить ему помогло терпение.