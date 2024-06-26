Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Героя России отправили в колонию на 11 лет

Героя РФ Магасумова приговорили к 11 годам колонии за убийство девушки в ЛНР

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Военный суд Луганской народной республики приговорил Героя России из Мамадышского района Татарстана Ирека Магасумова к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Татар-информ».

«Суд приговорил Магасумова к 11 годам колонии строгого режима и лишению звания Героя России. Воинское звание и ордена Мужества оставили», — говорится в сообщении.

Магасумова арестовали 11 октября 2023 года по подозрению в убийстве девушки, с которой он и его сослуживцы познакомились в баре «Панорама» в Луганске.

Трагедия случилась за два месяца до этого, 11 августа. Две девушки познакомились с военнослужащими у барной стойки. Старший лейтенант Павел Яськевич и подполковник Ирек Магасумов из 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцируемой в Кузбассе, вышли с новыми знакомыми на улицу.

По версии следствия, после застолья одна из девушек попросила офицера разрешить ей пострелять по бутылкам из его пистолета, что в итоге закончилось ссорой. Следователи считают, что Магасумов был недоволен манерой общения девушки, потом выстрелил в нее и убежал. Пуля пробила аорту потерпевшей, и она скончалась от внутреннего кровотечения. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее чиновник, сжегший заживо задержанного, ушел из колонии на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами