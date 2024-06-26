Героя России отправили в колонию на 11 лет

Военный суд Луганской народной республики приговорил Героя России из Мамадышского района Татарстана Ирека Магасумова к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Татар-информ».

«Суд приговорил Магасумова к 11 годам колонии строгого режима и лишению звания Героя России. Воинское звание и ордена Мужества оставили», — говорится в сообщении.

Магасумова арестовали 11 октября 2023 года по подозрению в убийстве девушки, с которой он и его сослуживцы познакомились в баре «Панорама» в Луганске.

Трагедия случилась за два месяца до этого, 11 августа. Две девушки познакомились с военнослужащими у барной стойки. Старший лейтенант Павел Яськевич и подполковник Ирек Магасумов из 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцируемой в Кузбассе, вышли с новыми знакомыми на улицу.

По версии следствия, после застолья одна из девушек попросила офицера разрешить ей пострелять по бутылкам из его пистолета, что в итоге закончилось ссорой. Следователи считают, что Магасумов был недоволен манерой общения девушки, потом выстрелил в нее и убежал. Пуля пробила аорту потерпевшей, и она скончалась от внутреннего кровотечения. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

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