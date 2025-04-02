Мать погибшего бойца СВО оставили без выплат

Депутат Иванов: мать погибшего на СВО бойца из Талицы оставили без выплат

Мать погибшего в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине бойца из Талицы Свердловской области с орденом Мужества оставили без выплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что женщина своевременно получила единовременную выплату от Минобороны, а также компенсацию за погребение и оставшуюся часть денежного довольствия.

«Однако решение вопроса с выплатами от страховой компании критично затянулось», — указал Иванов.

Депутат пояснил, что спустя девять месяцев после гибели сына женщина обратилась за содействием, и парламентарий направил материалы в военную прокуратуру Центрального военного округа. Там нарушение подтвердили.

Позднее женщина сообщила Иванову, что выплаты поступили от СОГАза. Однако остался не закрыт вопрос по выплате за орден Мужества, которым военнослужащий был награжден посмертно, заключил депутат.

До этого Государственная дума проголосовала за разрешение женам и другим родственникам ухаживать за получившими ранение в ходе спецоперации бойцами российской армии, для чего будет выделяться отпуск без сохранения заработной платы на 35 дней.

Кроме того, работодателям запрещается отказывать в отпуске без сохранения зарплаты до 14 календарных дней родственникам погибших в зоне СВО военнослужащих.

Ранее опекуну бойца СВО отказали в выплатах.