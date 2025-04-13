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Россиянам назвали условия, при которых нельзя получить выплату за погибшего на СВО сына

РИА: не платившие алименты отцы не получат компенсации за гибель сына на СВО
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Рассчитывать на компенсацию за гибель участника СВО могут только те родители, которые добросовестно исполняли свои обязанности в период его детства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение Государственной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

Прецедентом стал спор бывших супругов из Архангельска, чей сын после мобилизации погиб в Донецкой народной республике. По закону, членам семьи погибшего положена выплата в размере 5 млн рублей и другие выплаты. Мать погибшего бойца просила лишить отца части компенсации, так как во время совместной жизни, а также после развода он не воспитывал сына, не заботился о его здоровье, не поздравлял с праздниками, не посещал спортивные мероприятия сына. Также она рассказала, что мужчина выпивал спиртное, а однажды пьяным ударил сына, которому на тот момент не было и пяти лет.

Свидетели поддержали женщину на суде. Также суд установил, что отец погибшего безработный и его даже привлекали к ответственности. Мужчина оказался еще и злостным уклонистом от алиментов — его задолженность превысила 600 тыс. рублей.

В предыдущих судебных заседаниях суды не удовлетворили требования женщины, объясняя это тем, что отец не был лишен родительских прав и якобы поддерживал отношения с сыном.

В итоге спор разрешил Верховый суд, который отменил все решения и направил дело на пересмотр с необходимостью учесть замечания.

Ранее неверная жена бойца СВО получила выплаты после его смерти.

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