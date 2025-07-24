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В США назвали стоимость проведения военного парада в Вашингтоне

The Hill: военный парад обошелся армии США в $30 млн
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Jonathan Ernst/Reuters

На военный парад в Вашингтоне по случаю 250-летия со дня основания Сухопутных войск США американские ВС потратили около $30 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Hill.

«Могу подтвердить, что общая стоимость армейского фестиваля и парада составила почти $30 млн», — заявил изданию неназванный представитель американской армии.

Изначально затраты на торжественное шествие должны были составить $25-45 млн без учета расходов на охрану правопорядка полицией, ущерб, нанесенный городским улицам, а также на их уборку.

В военном параде приняли участие более 6 тыс. американских военнослужащих. Они прошли в военной форме разных периодов истории Соединенных Штатов. Здесь были представлены около 150 единиц различной боевой техники, включая танки M1 Abrams, бронемашины Bradley и бронетранспортеры Stryker. В его авиационной части можно было увидеть вертолеты AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook, а также самолеты B-17 Flying Fortress и Douglas C-47.

По данным издания, оппоненты президента США Дональда Трампа, а также некоторые его сторонники раскритиковали мероприятие. Они возмущались в том числе и его стоимостью.

Зрители также остались недовольны военным парадом. Как показал опрос исследовательской службы YouGov, мнение жителей США относительно уместности и целесообразности его проведения разделилось примерно поровну. Из 42% недовольных американцев, крайне недовольными оказались 32% опрошенных. 43% респондентов поддержали его, причем 27% из них в крайне одобрительном тоне. 15% не смогли определиться по поводу парада.

Ранее военный парад раскритиковал и сам Трамп, назвав его развлекательным мероприятием.

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