На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чемпионка России по практической стрельбе обучает бойцов ВС РФ сбивать дроны

Чемпионка РФ по практической стрельбе Тараносова учит бойцов ВС РФ сбивать дроны
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «RT на русском»

Чемпионка России по практической стрельбе Анна Тараносова учит бойцов армии России сбивать вражеские дроны с земли, пикапов и даже КАМАЗов. Видео учений публикует телеканал RT.

Уточняется, что спортсменка является одним из инструкторов, которые проводят обучающий курс на линии соприкосновения в ДНР. По словам Тараносовой, ее основная — задача научить российских военных «работать грамотно с 12-м калибром по летающим целям».

За время обучения бойцы используют около 30 тыс. патронов, а в конце интенсива стреляют из гладкоствольного оружия 12 калибра по настоящим FPV-дронам, сообщает телеканал.

В сентябре 2024 года Юлия Губанова рассказала «Газете.Ru», что приняла решение возглавить подразделение девушек-операторов БПЛА «Ночные ведьмы 2.0» в Добровольческом отряде роботизированных электронных комплексов и систем Б.А.Р.С. «Сармат». Ранее она занимала пост главы администрации Акимовского муниципального округа Запорожской области.

Ранее уроженка Дербента и мать троих детей Ранита Мамедова отправилась в зону СВО вслед за мужем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами