Чемпионка России по практической стрельбе обучает бойцов ВС РФ сбивать дроны

Чемпионка России по практической стрельбе Анна Тараносова учит бойцов армии России сбивать вражеские дроны с земли, пикапов и даже КАМАЗов. Видео учений публикует телеканал RT.

Уточняется, что спортсменка является одним из инструкторов, которые проводят обучающий курс на линии соприкосновения в ДНР. По словам Тараносовой, ее основная — задача научить российских военных «работать грамотно с 12-м калибром по летающим целям».

За время обучения бойцы используют около 30 тыс. патронов, а в конце интенсива стреляют из гладкоствольного оружия 12 калибра по настоящим FPV-дронам, сообщает телеканал.

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