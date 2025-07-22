Народные инженеры из Омска создали робототехнический комплекс для бойцов спецоперации

Изобретатели из Омска представили многофункциональный наземный робототехнический комплекс (НРТК) с запасом хода более 30 км для эвакуации раненых и доставки боеприпасов и других грузов в зоне боевых действий. Он создан народными инженерами при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта и получил название «Омич», сообщили в пресс-службе Народного фронта.

В компании-производителе комплекса уточнили, что он разработан по запросу бойцов батальона «Сомали» и может применяться для осуществления любых логистических задач на передовой. На себе «Омич» транспортирует свыше 500 кг груза, еще более тонны НРТК способен везти за собой на прицепе. Также он подходит для буксировки легковых авто и микроавтобусов, и может вытянуть из грязи бронетранспортер.

Ключевым преимуществом комплекса является гусеничный ход — за счет высокой проходимости он может как добраться до локации, недоступной для другой техники, так и выехать из нее. А также преодолевать водные преграды глубиной метр и более.

«Участники СВО довольны, комплекс фактически заменяет и квадроцикл, и автомобиль. Управлять им можно как вручную, так дистанционно», — добавили в компании.

Проект робототехнического комплекса уже на старте получил поддержку главы Омской области Виталия Хоценко и Минпромторга. В Народном фронте добавили, что «Омич» после завершения СВО будет применяться в разных сферах, в том числе в сельском хозяйстве и деятельность МЧС.

Также в организации уточнили, что Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием и поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря инициативе в зону СВО поставлены тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, а также множество разных моделей техники.