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Средства ПВО уничтожили в Севастополе шесть беспилотников

Развожаев: шесть беспилотников уничтожены над полем в Севастополе и над морем
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что громкие звуки, которые были слышны на территории Севастополя, связаны с уничтожением шести беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над полем в районе Качи и над морем на большом отдалении от берега.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это работа наших военных. По предварительной информации, уничтожено три БПЛА над полем в районе Качи и три БПЛА над морем на большом отдалении от берега», — написал губернатор.

18 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на территории региона ввели запрет на публикацию фото и видео о работе противовоздушной обороны и о беспилотных летательных аппаратов.

По словам Аксенова, на территории Крыма вводится запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото и видео, географических координат и другой информации, которая позволяет определить места размещения ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений.

Ранее российский боец в одиночку отбил атаку трех дронов ВСУ, сохранив важный груз.

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