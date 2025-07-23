В России предложили способ по защите городов от беспилотников

Военный эксперт Василий Дандыкин предложил применять противодроновые сетки для защиты городов России. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на его комментарий.

«Накрывать критически важные объекты необходимо не только в приграничных регионах, но и в глубине страны, включая Москву и Казань, где риски сохраняются», — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что сетки должны дополнять системы ПВО и радиоэлектронного подавления.

Эксперт подчеркнул, что частный бизнес способен самостоятельно реализовывать такие меры защиты.

23 июля в Рязанской области ввели запрет на публикацию данных о применении беспилотных летательных аппаратов. За нарушение грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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