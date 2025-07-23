Лебедев: армия РФ нанесла удары по объектам ПВО ВСУ в Черниговской области

Объекты противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии подверглись атаке со стороны подразделений Вооруженных сил России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

«Традиционно для Черниговщины — удары по инфраструктуре ПВО и средствам наблюдения», — сообщил подпольщик.

Помимо этого, были поражены логистические объекты и склады в Кривом Роге в Днепропетровской области.

До этого Лебедев рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовило резерв из 65 тысяч солдат, обученных иностранными инструкторами.

По словам подпольщика, резервные бойцы будут преимущественно специализироваться на использовании современных технологий ведения боевых действий. Он объяснил, что солдат обучали работе с беспилотниками и применению искусственного интеллекта (ИИ) при массированных атаках роем.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области уничтожили подготовленное в Британии подразделение ВСУ.