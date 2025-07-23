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СМИ: часть иностранных наемников покидает ВСУ по прибытии на

ТАСС: наемники из Кореи и Польши нередко покидают ВСУ, оказавшись на передовой
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наемники из Кореи и Польши нередко покидают ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) после обучения, за прохождение которого полагаются выплаты, избегая таким образом попадания на передовую. Об этом пишет ТАСС.

«Часть наемников из Польши и Южной Кореи, получив денежное довольствие за время обучения на полигонах, а также нахождения в тыловых районах, приняли решение разорвать контракт с ВСУ сразу же после прибытия в район села Садки Сумской области», — рассказал источник агентства.

Судьба этих лиц не раскрывается, как и их количество.

Отмечается, что, в отличие от этих наемников, многие присоединившиеся к ВСУ иностранцы уже имеют боевой опыт.

До этого ТАСС сообщал, что латиноамериканские наемники сбежали через сутки после переброски на фронт, испугавшись пережитой бомбежки. В силовых структурах заявили, что убегающих латиноамериканцев также атаковали российские FPV-дроны.

Ранее Зеленский заявил, что Россия влияет на борьбу с коррупцией на Украине.

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