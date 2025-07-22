ТАСС: латиноамериканские наемники сбежали через сутки после переброски на фронт

Группа латиноамериканских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежала из села Александроград в Донецкой народной республике (ДНР) спустя сутки после переброски их на линию фронта. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Бравые латиноамериканцы, экипированные до зубов, через сутки бежали из Александрограда в панике, кто на чем, хаотично. От бравады не осталось и следа», — рассказал собеседник агентства.

По словам силовиков, причиной бегства наемников ВСУ стали точные удары российских авиабомб по украинским позициям. В силовых структурах подчеркнули, что убегающих латиноамериканцев также атаковали российские FPV-дроны.

До этого в Сумской области, которая граничит с Россией, заметили граждан Бразилии и Колумбии, воюющих на стороне ВСУ.

18 июля замглавы МИД Колумбии Маурисио Харамильо Хассир заявил, что в стране готовится законопроект, который не позволит гражданам вступать в вооруженные формирования в третьих странах.

Ранее зарплаты иностранных наемников на Украине сравнили с доходом мобилизованных бойцов ВСУ.