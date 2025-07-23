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В Новочеркасске дрон упал рядом с проезжей частью

SHOT: жители Новочеркасска сообщили о падении БПЛА рядом с проезжей частью
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Жители города Новочеркасска в Ростовской области сообщили о падении БПЛА рядом с проезжей частью. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам горожан, беспилотник был сбит на пути к районной электростанции. Сообщается, что в этом районе слышали около десяти взрывов.

Перед этим сообщалось, что в пригородах Ростова-на-Дону и Таганрога произошло 10 взрывов.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что вечером 22 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией России.

Украинские беспилотники были сбиты в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени. 28 БПЛА были уничтожены в Брянской области, 10 — в Курской, шесть — в Ростовской, четыре — в Орловской. По одному дрону ликвидировали в Калужской, Тульской и Липецкой областях.

Ранее сотрудники кинопарка в Москве нашли обломки украинского беспилотника.

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