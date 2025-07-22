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В Ростовской области вспыхнули пожары после перехвата украинских дронов

Слюсарь: военные отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области
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Stringer/dpa/Global Look Press

В Ростовской области зафиксированы пожары после перехвата украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на 22 июля российские военные отразили воздушную атаку, сбив беспилотные летательные аппараты в небе над Ростовом-на-Дону, Миллерово, Донецком и Азовским районом.

Слюсарь уточнил, что в поселке Красный Сад Аксайского района после падения обломков дронов произошло возгорание сухой растительности во дворах частных домов. Все очаги были оперативно ликвидированы.

По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет. На место падения обломков направлены представители местных властей для оценки последствий.

Оповещение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сигнализирует о прямой опасности для объектов инфраструктуры. В некоторых регионах для обозначения степени угрозы используется цветовая дифференциация, чаще всего красный и желтый цвета, где красный указывает на чрезвычайную опасность, а желтый — на потенциальную. Для информирования населения применяются различные методы: звуковые сирены, голосовые сообщения, push-уведомления в новостных каналах и оповещения через официальные источники информации.

Ранее в сети появилось видео загоревшегося после падения обломков БПЛА дома в Подмосковье.

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