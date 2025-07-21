В Бердянске осколки беспилотника упали на территорию детского сада

Над Бердянском сбили украинский беспилотный летательный аппарата (БПЛА) самолетного типа, осколки упали на территорию детского сада и пожарно-спасательной части. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По данным Балицкого, в детском саду в момент происшествия находились 18 человек, включая 12 детей.

«Благо, никто не пострадал — ни из детей, ни из персонала детского сада и пожарной части», — уточнил глава региона.

По словам Балицкого, детей эвакуировали. Сотрудники оперативных служб работают на месте инцидента.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Ивантеевке загорелся частный дом из-за падения обломков беспилотника. В момент инцидента в доме находился мужчина, он смог самостоятельно эвакуироваться.

21 июля два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что одной из целей стал грузовик «Газель», который находился в районе села Щетиновка. Водитель получил травмы — его доставили в больницу с тяжелым ранением головы и переломом ноги.

Еще один БПЛА нанес удар по частному жилому дому в селе Тогобиевка. Пострадала женщина — у нее диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Ранее украинские войска атаковали хлебовозку в Херсонской области с помощью дрона.