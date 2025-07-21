На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бердянске осколки беспилотника упали на территорию детского сада

Балицкий: в Бердянске осколки дрона упали на территорию детсада
true
true
true
close
Stringer/REUTERS

Над Бердянском сбили украинский беспилотный летательный аппарата (БПЛА) самолетного типа, осколки упали на территорию детского сада и пожарно-спасательной части. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По данным Балицкого, в детском саду в момент происшествия находились 18 человек, включая 12 детей.

«Благо, никто не пострадал — ни из детей, ни из персонала детского сада и пожарной части», — уточнил глава региона.

По словам Балицкого, детей эвакуировали. Сотрудники оперативных служб работают на месте инцидента.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Ивантеевке загорелся частный дом из-за падения обломков беспилотника. В момент инцидента в доме находился мужчина, он смог самостоятельно эвакуироваться.

21 июля два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что одной из целей стал грузовик «Газель», который находился в районе села Щетиновка. Водитель получил травмы — его доставили в больницу с тяжелым ранением головы и переломом ноги.

Еще один БПЛА нанес удар по частному жилому дому в селе Тогобиевка. Пострадала женщина — у нее диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Ранее украинские войска атаковали хлебовозку в Херсонской области с помощью дрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами