В зоне СВО погиб учитель ОБЖ, общавшийся с Путиным

Участник специальной военной операции (СВО), учитель ОБЖ Геннадий Старунов, который общался с президентом РФ Владимиром Путиным, погиб, исполняя свой долг. Об этом сообщил в своем Telegram-канале гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ), ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Он напомнил, что буквально в мае Геннадий принимал участие в заседании набсовета президентской платформы РСВ, общался с Путиным и рассказал ему о своем блоге «Фронтовые заметки». Также он предложил создать предподготовку для участников СВО, чтобы они могли участвовать в конкурсах РСВ.

Бетин уточнил, что Старунов приехал на заседание практически с линии боевого соприкосновения. В тот момент он находился в отпуске. На вопрос главы государства, с каких пор он находится в зоне СВО, учитель ОБЖ ответил, что с октября 2022 года.

Бетин добавил, что 16 июля Путин поручил создать предложенную Старуновым систему. Ее разработкой займется РСВ совместно с РАНХиГС.

«Геннадий, твоя идея будет реализована. Ты ушел, но твое дело останется — как память о человеке, который думал не только о сегодняшнем дне, но и о будущем тех, кто сейчас на передовой», — написал гендиректор АНО.

В конце июня в зоне проведения спецоперации на Украине погиб бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев. Он получил смертельное ранение при штурме Малиновки в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее актер Тобольского драмтеатра Орлов погиб в зоне СВО.