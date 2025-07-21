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Сдавшийся у моста на левом берегу Днепра украинский военный входил в ДРГ

Сальдо: сдавшийся у моста на левобережье Днепра военный входил в украинскую ДРГ
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Oleg Petrasiuk/AP

Украинский военный, сдавшийся в плен российским войскам, входил в состав диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся переправиться на левый берег Днепра в районе разрушенного Антоновского железнодорожного моста в Херсонской области. Об этом заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

Он рассказал, что украинские диверсанты пытались переправиться на левый берег Днепра, но часть группы была уничтожена на подходе, а оставшиеся сбежали обратно.

«Один из уцелевших оказался на левобережье, ждал эвакуации на правый берег, но не дождался и решил сдаться в плен», — сказал Сальдо.

По его словам, российские войска уничтожают вражеские лодки еще на подходе к левому берегу.

На прошлой неделе губернатор Херсонской области сообщал, что раненый украинский солдат сложил оружие и сдался в плен у железнодорожного моста.

В конце июня Сальдо заявлял, что российские военные продолжают проводить рейды на правый берег Днепра.

Ранее в Херсонской области сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ.

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