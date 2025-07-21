Журналисты рассказали о продаже в зоне СВО стимуляторов и БАДов от усталости и страха

«Лента.ру»: на СВО бойцам продают стимуляторы и БАДы от усталости и страха

В зоне специальной военной операции (СВО) бойцам продают разнообразные препараты для борьбы с усталостью, стрессом и страхом. Об этом «Ленте.ру» сообщили волонтеры и участники боевых действий.

По их словам, речь идет как о легальных витаминных комплексах и спортивных бустерах, так и о сильнодействующих веществах, включая обезболивающие.

Военные утверждают, что массового применения запрещенных стимуляторов в российских подразделениях нет, в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бывший фельдшер с позывным «Каспер» рассказал, что раньше у бойцов ВСУ «рюкзаки были наполнены фармой». В российской армии наркотики и гормональные средства практически не используются — они рецептурные и их сложно достать, отметил он.

По словам «Каспера», медики на СВО используют дексаметазон и мельдоний — препараты, входящие в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но легально применяющиеся в медицине.

Волонтер Евгений, доставлявший гуманитарную помощь на линию фронта, сообщил, что знает о случаях употребления промедола. Этот мощный обезболивающий препарат относится к категории наркотических средств, может вызывать зависимость при длительном или неправильном применении. Он не запрещен в России. По словам Евгения, за его использование солдаты подвергались дисциплинарным мерам.

Журналисты отмечают, что производители спортивных добавок нередко продвигают свою продукцию через тему СВО, используя рекламу, ориентированную на военных. Протеин и креатин пользуются огромной популярностью у военных.

Ранее на Украине задержали военных ВСУ за распространение наркотиков.