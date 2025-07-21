ОАЭ отправили гуманитарную помощь в сектор Газа

Объединенные Арабские Эмираты отправили судно с 7166 тоннами гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом пишет эмиратское информационное агентство WAM.

По данным журналистов, это судно является восьмым по счету с момента начала нынешнего кризиса в секторе Газа. Таким образом, общий объем гуманитарной помощи из ОАЭ составляет 77,3 тысячи тонн.

28 июня сообщалось, что в поставленной США в рамках гуманитарной помощи для сектора Газа муке нашли рецептурное обезболивающее оксикодон. Добавление измельченного препарата в муку в правительстве сектора Газа назвали покушением на здоровье жителей.

Ответственность за это в секторе возложили на Израиль, который и осуществлял поставки гумпомощи в четыре пункта распределения на юге и в центре анклава, как заявляется, в обход требований Организации Объединеннных Наций. Отмечается, что только за месяц (с 27 мая) обстрелы территорий вблизи этих пунктов нанесли ранения, в том числе несовместимые с жизнью, 4,5 тыс. человек.

До этого издание Haaretz писало, что Армия обороны Израиля приказывала стрелять по палестинцам у пунктов раздачи гумпомощи.

Ранее ХАМАС попросил Россию повлиять на Израиль в вопросе доставки гумпомощи в Газу.