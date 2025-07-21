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Украина заявила о росте эффективности атак российских беспилотников

FT: эффективность ударов российских БПЛА по Украине выросла втрое
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Министерство обороны РФ

Газета Financial Times, ссылаясь на официальные украинские данные, сообщила, что эффективность российских ударов с применением беспилотников по территории Украины значительно возросла.

По оценкам украинской стороны, с апреля по июнь около 15% российских БПЛА достигли целей, тогда как за три предыдущих месяца этот показатель составлял около 5%. Это считается самым высоким уровнем поражения целей с начала конфликта в феврале 2022 года.

Как отметило издание, подобная динамика может быть связана с новой тактикой массированных атак. По словам аналитиков Центра стратегических и международных исследований, использование роев беспилотников, летящих на большей высоте, снижает эффективность украинских средств ПВО. Кроме того, увеличенное количество дронов в атаках создает перегрузку для систем противовоздушной обороны.

В материале также подчеркнули, что российская сторона внедрила тактические новшества, позволившие улучшить технические характеристики беспилотников. Новые модели стали быстрее и способны выходить за пределы досягаемости мобильных средств ПВО, таких как пулеметы, установленные на грузовиках.

Ранее в Госдуме отреагировали на планы Зеленского закупить больше дронов.

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