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В Госдуме отреагировали на планы Зеленского закупить больше дронов

Журавлев: увеличение закупок дронов ВСУ означает сбой в их снабжении
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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

Планы Украины увеличить финансирование производства и закупок дронов говорят о том, что в снабжении ВСУ случился сбой. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя последние заявления президента Украины Владимира Зеленского.

«Единственное, что сейчас может сделать Украина — увеличить налеты дронов, а для этого, соответственно, закупить их достаточное количество. Можно делать это тихо, но раз Зеленский во всеуслышанье объявляет о том, что надо бы увеличить закупки, можно сделать вывод, что в снабжении ВСУ случился сбой. Никто же не верит, что БПЛА и в самом деле украинские. Их максимум только собирают из готовых запчастей на Украине, а сами детали, естественно, приезжают с Запада, преимущественно из Великобритании и Канады. Это важнейшая часть военной логистики, и если она действительно нарушена, нам нужно этим воспользоваться, усилив свой натиск на фронтах. Пока именно дроны чаще всего становятся на пути российских штурмовых отрядов. А если их у ВСУ недостаточно, и наступление вполне можно активизировать», — сказал Журавлев.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в своих соцсетях о необходимости наносить больше ударов по транспортной инфраструктуре России, чтобы подорвать ее логистику. По словам украинского президента, страна планирует увеличить финансирование производства и закупок дронов для атак на территорию РФ.

Ранее российский генерал назвал возможное место запуска летевших к Москве дронов.

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