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Российский генерал назвал возможное место запуска летевших к Москве дронов

Генерал Попов: дроны в сторону Москвы могли запустить с приграничных территорий
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Беспилотники в сторону Москвы запускали с приграничных российских территорий, а не с Украины, считает заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. Свое мнение он высказал в интервью aif.ru.

«Маловероятно, что их запускали с территории Украины, там таких дальнобойных средств почти нет. Думаю, все было осуществлено с внутренних районов, с приграничных территорий», — заявил он.

По словам Попова, человек, запускающий беспилотники, мог давно и добросовестно жить на территории России, а потом запустить БПЛА по команде представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что сами беспилотники могли давно находиться в РФ.

Генерал отметил, что дроны могли доставить на территорию России через третьи страны, их необходимо собирать, обучать специалистов для их использования. Попов подчеркнул, что беспилотники самолетного типа вряд ли могут преодолеть расстояния более 300 километров.

В ночь на 20 июня российские силы ПВО уничтожили 19 БПЛА, включая 16, летевших непосредственно на столицу. На фоне атак ночью на запасные аэродромы было направлено 134 самолета, из которых 78 летели в Шереметьево.

Ранее пролетевший под Москвой тяжелый украинский дрон «Лютый» сняли на видео.

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