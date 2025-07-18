«Ростех» в четыре раза увеличил боевой потенциал противотанкового комплекса «Корнет»

В российской госкорпорации «Ростех» разработали специальную кассету, позволяющую установить четыре ракеты «Булат» на противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет», сообщает пресс-служба организации.

Как рассказали в госкорпорации, разработанная кассета позволяет вооружить любую пусковую установку ПТРК четырьмя новейшими легкими управляемыми ракетами 9М134 «Булат». Это, в свою очередь, увеличивает боекомплект комплекса в четыре раза.

В пресс-службе уточнили, что благодаря возможности увеличения боезапаса расчета повышается разнообразие и вариативность средств поражения. При этом с помощью «Булата» можно успешно уничтожать цели, для которых мощь «Корнета» избыточна.

В «Ростехе» напомнили, что снаряд «Булат» предназначен для уничтожения небронированной, легкобронированной и среднебронированной техники, включая ту, которая оборудована динамической защитой. Ракета с дальностью применения в несколько километров оснащена помехозащищенной системой управления по лазерному лучу.

В феврале стало известно, что в РФ прошли успешные испытания ракеты 9М134 для противотанковых ракетных комплексов. Она предназначена для ликвидации среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники. Максимальная дальность действия «Булата» составляет около 3,5 километра.

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