В Раде назвали оборонные расходы Украины самыми большими в мире относительно ВВП

В случае принятия Радой изменений в бюджет военные расходы Украины могут превысить 31% валового внутреннего продукта (ВВП) и стать самым большим показателем среди всех государств мира. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявила председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Она отметила, что первоначально оборонные расходы предусматривались на уровне 26,3% ВВП. Однако после внесенных изменений в бюджет военные расходы составят 2,6 трлн гривен (свыше $62 млрд), что превысит 31% прогнозируемого на 2025 год ВВП. Депутат подчеркнула, что это является наибольшим показателем в мире. Находящийся на втором месте Израиль тратит на оборонные нужды лишь 8,8% своего ВВП.

По словам Пидласы, в первом полугодии нынешнего года военные расходы Украины составляют 62,5% затрат бюджета. После принятия изменений они достигнут 66%.

8 июля британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что страны Европейского союза планируют покрыть дефицит бюджета Украины в размере $19 млрд в 2026 году.

Ранее сообщалось, что на Украине задолженность перед пенсионерами выросла до $2 млрд за пять лет.