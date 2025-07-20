Почти четыре десятка БПЛА атаковали территорию России

За почти шесть часов 37 украинских беспилотников попытались атаковать территорию России. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники в период с 12:00 до 17:40. Больше всего дронов (10) попытались атаковать Калужскую область; по восемь БПЛА участвовали в налетах на Смоленскую область и Московский регион; шесть беспилотников атаковали Брянскую область. Еще три дрона уничтожили в небе Тульской области, а два — над Орловской областью.

В результате падения фрагментов украинского беспилотника на одном из перегонов в Ростовской области на юге России произошел железнодорожный коллапс. Утром 19 июля в регионе были задержаны более 50 поездов дальнего следования. На Крымском направлении отставали от графика 14 составов «Таврия». Не обошлось без пострадавших — под Ростовом получила травмы работница РЖД.

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