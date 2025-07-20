Боец «Гром» рассказал о боевой работе «Севера» в зоне СВО

Ракетные системы «Торнадо-С» группировки «Север» ВС РФ уничтожили скопление живой силы и пять автомобилей Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.

О работе своих подчиненных рассказал командир реактивно-артиллерийской батареи 79-й гвардейской ракетно-артиллерийской бригады группировки войск «Север».

«Последняя пораженная цель была скопление личного состава до 50 человек и пяти пораженных единиц автомобильной техники. Все на харьковском направлении», — сообщил он.

Также боец доложил об уничтожении РСЗО M142 HIMARS американского производства и RM-70 Vampire чешского производства, а также о поражении радиолокационных станций противника.

«Комплекс, который стоит на вооружении, очень точный. Как говорится, попадает каждый реактивный снаряд в форточку... Управляемый реактивный снаряд попадает вплоть практически до метра», — пояснил «Гром».

Дальность стрельбы РСЗО «Торнадо-С» составляет 120 км.

До этого Министерство обороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Север» в течение недели взяли под контроль населенный пункт Дегтярное Харьковской области и продолжили продвижение в глубину украинской обороны в Сумской области.

Ранее украинский блогер сообщил о прилетах авиабомб по заводу «Звезда» в Сумской области.