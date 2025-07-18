В Минобороны рассказали о продвижении группировки войск «Север» за неделю

Подразделения группировки войск «Север» в течение недели взяли под контроль населенный пункт Дегтярное Харьковской области и продолжили продвижение в глубину украинской обороны в Сумской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские войска нанесли поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в Харьковской области.

В Сумской области поражены скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

«За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и 47 автомобилей», — рассказали в Минобороны.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

До этого в оборонном ведомстве заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 1387 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 28 управляемых авиационных бомб.

Ранее ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Волчанске.