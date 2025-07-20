Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины из Львова Петр Климишевский в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров украинской армии.

«Я только сейчас понял, что моя ошибка, что я не записывал (личные данные командиров ВСУ — «Газета.Ru»), я позывных не помню, поэтому подскажу: лучше на бумажки записывайте позывные этих командиров», — заявил собеседник агентства.

Климишевский пояснил, что украинские командиры не скрывают своего отрицательного отношения к личному составу. По словам военнослужащего, сдавшись в плен, украинские бойцы могут передать личные данные российской армии. Военнопленный подчеркнул, что ФСБ России найдут «всех этих майоров, русские их выловят».

До этого в российских силовых структурах сообщили, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги российских военкоматов) повторно мобилизуют в ВСУ вернувшихся из российского плена солдат. По их словам, на Украине такое происходит регулярно, несмотря на то, что это нарушает Женевскую конвенцию.

Ранее украинский пленный хотел остаться в России и пытался притвориться гражданским, но выдал себя натовскими берцами.