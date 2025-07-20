Собянин сообщил, что ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву.

«ПВО Минобороны уничтожен вражеский БПЛА во время атаки на Москву», — написал глава города.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, о звуках взрывов рассказали жители подмосковного Серпухова и Протвино. По их словам, в районе 0:20 над городами было слышно примерно пять-шесть громких хлопков, а в небе были видны яркие вспышки. Также несколько взрывов после часу ночи прозвучали в Зеленограде.

Накануне Москву попытался атаковать пятый за вечер БПЛА. Согласно постам Собянина, в субботу, 19 июля, в столице нейтрализовали 18 БПЛА. Большая их часть направлялась к городу прошлой ночью: первые три вражеских дрона были сбиты около 0:20, а последний — в 1:46.

В 18:05, 18:11, 18:38, 22:12 и 22:34 были зафиксированы попытки новых налетов на Москву. Специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков дронов.

Ранее аэропорт Шереметьево приостановил работу четвертый раз за сутки.